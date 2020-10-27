Минздрав работает над расширением тестирования на COVID-19 – Степанов

Министерство здравоохранения намерено существенно расширить тестирование на COVID-19, в частности, увеличить количество ПЦР-тестирований в сутки, а также ввести тестирование на антиген, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.



"Мы провели переговоры с компаниями поставщиками о том, какое количество экспресс-тестов на антиген они смогут поставить в Украину и сейчас согласовываем постановление Кабмина относительно выделения дополнительных средств на их закупку. В наших планах довести количество тестирований экспресс-методами до 1 млн тестирований в месяц",- сказал он.



"На конец года мы выйдем на 75 тыс. ПЦР-тестирований в сутки. Исходя из динамики заболеваемости такое количество тестирований нас не удовлетворяет. Нам необходимо добавлять другие методы диагностики. Завершаются клиниспытания украинских тест-систем на выявление антигена методом ИФА – так мы сможем существенно расширить тестирование", - добавил министр.



Степанов отметил, что в некоторых областях есть проблемы с тестированием.



"Вчера утром в 12 регионах у нас не было никаких проблем по срокам проведения тестов. Остаются проблемными Харьковская, Донецкая, Одесская, Днепропетровская области и Киев, но мы сразу же реагируем и везем тесты в другую область",- сказал министр.

