В Польше противники запрета абортов начали перекрывать дороги

Участники акций против запрета на аборты в Польше временно заблокировали дороги в разных городах страны. Об этом 26 октября сообщает издание Onet.



Сообщается, что первые блокировки дорог начались днем в городе Закопане. Позже к протесту присоединились жители Варшавы. В ней приняли участие пешеходы, велосипедисты и автомобилисты. В результате на несколько часов движение в центре польской столицы практически остановилось.



Также, как пишет издание, протестующие блокировали движение во Вроцлаве, Кракове, Щецине, Ополе, Белостоке, Познани.



По информации ВВС, протестующие блокировали дороги в общей сложности в 50 городах Польши.



В Польше неоднократно проходят митинги против запрета абортов. Сотни женщин требуют от правительства снять ограничения на аборты.



Ранее сообщалось, что польский парламент принял в первом чтении законопроект о материальном поощрении матерей, решивших сохранить беременность даже в том случае, когда плод имеет врожденную патологию.

