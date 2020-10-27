Ни одна область в Украине не готова смягчить карантин - МОЗ

По состоянию на 27 октября город Киев и ни одна область Украины не готовы к ослаблению карантина.



Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.



Отмечается, что самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Черновицкой (385,4 на 100 тыс. человек), Хмельницкой (369), Житомирской (350,4) областях.



А самый низкий показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней - в Кировоградской (86,4), Винницкой (115,6) и Херсонской (128,9) областях.



В Киеве этот показатель составляет 229,2, а средний по Украине - 223,2 на 100 тыс. населения.



Желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности устанавливается на территории региона, в котором имеется значительное распространение COVID-19.



Регионом со значительным распространением COVID-19 считается регион, в котором есть хотя бы один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, превышает 50% в течение пяти дней подряд; среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 тестирований на 100 тыс. населения в течение последних семи дней; показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тыс. населения превышает базовый уровень.

