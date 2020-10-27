Минюст не выполнит решение ОАСК по Сытнику

Министерство юстиции не может внести изменения в Единый госреестр сведений об Артеме Сытнике как о директоре Национального антикоррупционного бюро. Минюст заявил об отсутствии полномочий и правовых оснований для этих изменений. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр юстиции Денис Малюська.



Он написал, что ведомство не может вносить изменения в реестр, чтобы выполнить любое решение Конституционного суда Украины или другое решение.



"Изменения в информацию, содержащейся в реестрах вносятся государственными регистраторами, а Минюст только рассматривает жалобы на действия регистраторов и вносит данные в ЕГР исключительно по результатам рассмотрения таких жалоб", - говорится в сообщении.



По словам министра, вопрос есть ли НАБУ органом исполнительной власти или нет, однозначно и до конца не решен.



"КСУ в своем решении указал, что у НАБУ есть признаки центрального органа исполнительной власти, однако четкого тезиса о том, что это все-таки орган исполнительной власти - нет", - добавил Малюська.



Отметим, ОАСК дал указание Минюсту внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц на основании решения КСУ об увольнении Сытника.

