В Ивано-Франковске заняты все COVID-койки

В Ивано-Франковске закончились свободные места в больницах для лечения коронавируса - всего там лечатся 399 человек с подозрением или подтвержденным коронавирусом. Об этом заявила начальник департамента здравоохранения города Мария Бойко на совещании в горсовете во вторник, 27 октября.



Накануне в больницы были госпитализированы еще 44 пациента с COVID-19.



"По состоянию на сегодняшнее утро в наших стационарах госпитализированы с пневмониями и подозрениями на пневмонию 399 человек. В Центральную городскую больницу - 265 человек, в Первую городскую больницу - 134. То есть всем места заняты", - сказала Бойко.



По ее словам, за выходные в Ивано-Франковской объединенной территориальной общине подтвердили заболевание 366 человек, из которых 350 - жители Ивано-Франковска. За время пандемии там заболели 6686 человек, из них 6497 - в самом Ивано-Франковске.

