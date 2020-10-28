Лавров: Россия не видит нужды в новых внешних инициативах по Донбассу

Москва не видит необходимости в дополнительных внешних инициативах для урегулирования в Донбассе, необходимо добиться выполнения минских соглашений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.



В интервью газете "Вечерни Лист" Лаврова спросили, как он относится к инициативе премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича о возможности применения хорватского опыта мирной реинтеграции Дунайского региона в качестве модели реинтеграции Донбасса.



"В отношении ситуации на востоке Украины уже имеется безальтернативная основа мирного урегулирования – согласованный в феврале 2015 года минский "Комплекс мер". Этот документ был одобрен резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН и, таким образом, стал частью международного права", - сказал он.



По его словам, "сейчас просто необходимо выполнить в полном объеме то, о чем стороны договорились более пяти лет назад в ходе многочасового дипломатического марафона".



"Надобности в каких-либо дополнительных внешних инициативах не видим", - подчеркнул Лавров.

