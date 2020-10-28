Власти Каталонии хотят создать свое космическое агентство

Правительство Каталонии планирует создать свое космическое агентство. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте региональных властей.



"Правительство [автономии] создаст административную структуру <...> - новое Каталонское космическое агентство", - уточняется в коммюнике. Так, власти Каталонии хотят вывести на орбиту два наноспутника уже в первой половине будущего года. Проект рассчитан до 2023 года, руководство региона хочет вложить в него €18 млн и запустить шесть спутников.



"Наша цель - превратить Каталонию в цифровое государство, не только как потребителя, но и как производителя цифровых технологий", - уточнил глава департамента цифровой политики Жорди Пучнеро. По его словам, запуск наноспутников направлен на улучшение связи, а также поможет вести наблюдения за Землей.

