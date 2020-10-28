Суд возобновил расследование дела Роттердам+

Высший антикоррупционный суд постановил возобновить расследование возможных коррупционных нарушений при использовании формулы Роттердам+, по которой потребители платили за украинский уголь как за импортный включая стоимость его доставки из Роттердама. Соответствующее решение суд вынес во вторник, 27 октября, сообщило информагентство РБК-Украина.

ВАКС удовлетворил жалобу Никопольского завода ферросплавов и отменил решение прокурора САП Виталия Пономаренко прекратить расследование уголовного производства по Роттердам+, в котором фигурируют чиновники Национальной комиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг.



После решения суда следствие должно быть возобновлено Национальным антикоррупционным бюро Украины. Ранее НАБУ заявляло о своем несогласии с решением САП закрыть уголовное производство по Роттердам+.



Как сообщалось, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко, курирующий расследование дела по формуле Роттердам+ вынес постановление о его закрытии.

