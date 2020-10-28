В Совфеде назвали антикрымский союз с участием США театральной структурой

Участие США в антикрымском союзе, создаваемом для "возвращения" полуострова под украинскую юрисдикцию, неудивительно, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.



Ранее временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин заявила, что США готовы к сотрудничеству над созданием "Крымской платформы", инициированной Украиной. Квин подчеркнула, что позиция США остается твердой и неизменной – "Крым является частью Украины, и США никогда не признают попытки России его аннексировать". Заявление опубликовано на сайте МИД Украины.



"Позиция США ожидаема и неудивительна. Все, что направлено против России, американские власти всегда поддерживают, особенно со стороны Украины. "Крымская платформа" - это очередной фарс и театральная структура, призванная веселить ее участников", - сказал Цеков.



По его словам, нет более твердой позиции крымчан, чем законность нахождения в составе России.



"Крымчане даже не представляют себе, как можно снова оказаться в составе Украины. Это просто невозможно. Все, что может сделать так называемая "Крымская платформа", - это собираться на свои посиделки и обсуждать процессы, на которые не имеют абсолютно никакого влияния. Они могут делиться своими измышлениями, но никаких конкретных действий не предпримут. Это исключено", - сказал сенатор.



Сенатор подчеркнул, что воссоединение Крыма с Россией продиктовано волей крымского народа и с этим рано или поздно начнут считаться как на Украине, так и в западных странах.



Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

