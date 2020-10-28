На Украине подорожало топливо для авто

На Украине подорожало топливо для авто

Крупные сети автозаправочных станций во вторник, 27 октября, повысили стоимость топлива. Об этом сообщило издание enkorr со ссылкой на данные консалтинговой группы А-95.

Дизельное топливо на АЗС WOG подорожало на 50 коп./л, до 25,99 грн/л, цены на бензин остались на прежнем уровне.

На АЗС Параллель бензины подорожали на 50 коп, до 25,58 грн/л для А-92, до 26,58 грн/л для А-95.

Сеть БРСМ-Нафта подняла цены на бензины на 30 коп., ДТ – на 9 коп. На KLO бензины и дизтопливо подорожали на 20 коп., в сети UPG бензины прибавили в цене 60 коп., ДТ – 40 коп.

Сети AMIC, Автотранс, Нефтек, Укргаздобыча, Green Wave, Mango и Motto повысили цену топлива в пределах 10-90 коп.

Сети АЗС 26-27 октября также повысили стоимость сжиженного автогаза на 15–50 коп.

ОККО и WOG повысили цены на 10 и 20 коп., до 13,39 и 13,48 грн/л соответственно. На станциях AMIC цены выросли на 10 коп., до 12,49 грн/л.

На станциях Chipo и Укргаздобыча цена повысилась на 14 и 20 коп., до 12,42 и 12,60 грн/л соответственно. Shell, БРСМ-Нафта, Параллель и Mango подняли цены в среднем на 3-6 коп.

Средняя стоимость автогаза на Украине 27 октября повысилась на 6 коп, до 12,61 грн/л.