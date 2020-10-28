На Украине подорожало топливо для авто

Крупные сети автозаправочных станций во вторник, 27 октября, повысили стоимость топлива. Об этом сообщило издание enkorr со ссылкой на данные консалтинговой группы А-95.



Дизельное топливо на АЗС WOG подорожало на 50 коп./л, до 25,99 грн/л, цены на бензин остались на прежнем уровне.



На АЗС Параллель бензины подорожали на 50 коп, до 25,58 грн/л для А-92, до 26,58 грн/л для А-95.



Сеть БРСМ-Нафта подняла цены на бензины на 30 коп., ДТ – на 9 коп. На KLO бензины и дизтопливо подорожали на 20 коп., в сети UPG бензины прибавили в цене 60 коп., ДТ – 40 коп.



Сети AMIC, Автотранс, Нефтек, Укргаздобыча, Green Wave, Mango и Motto повысили цену топлива в пределах 10-90 коп.



Сети АЗС 26-27 октября также повысили стоимость сжиженного автогаза на 15–50 коп.



ОККО и WOG повысили цены на 10 и 20 коп., до 13,39 и 13,48 грн/л соответственно. На станциях AMIC цены выросли на 10 коп., до 12,49 грн/л.



На станциях Chipo и Укргаздобыча цена повысилась на 14 и 20 коп., до 12,42 и 12,60 грн/л соответственно. Shell, БРСМ-Нафта, Параллель и Mango подняли цены в среднем на 3-6 коп.



Средняя стоимость автогаза на Украине 27 октября повысилась на 6 коп, до 12,61 грн/л.

