Съемки фильма о Бобе Дилане отложили из-за коронавируса

Съемки фильма о музыканте Бобе Дилане с Тимоте Шаламе в главной роли приостановили из-за пандемии коронавируса. Об этом кинооператор Фидон Папамайкл сообщил в интервью Collider.



«Мы с [режиссером Джеймсом] Мэнголдом собирались делать фильм о Бобе Дилане, но этого не произошло. <…> Не думаю, что проект умер, но его сложно осуществить в эпоху Covid-19», — сказал он.



По словам Папамайкла, одна из причин — это то, что съемки фильма предполагают работу в тесных ночных клубах. Там также должны быть задействованы несколько гримеров, стилистов и так далее.



О начале работы над фильмом про Боба Дилана с рабочим названием Going Electric стало известно еще в январе. Картина должна рассказать о переходе музыканта от фолка к року. Ее режиссер Джеймс Мэнголд известен в том числе по работе над художественно-биографическим фильмом о Джонни Кэше «Переступить черту».





