Медики нашли для аспирина новое применение

Новое исследование предполагает, что прием аспирина может снизить риск тяжелого развития заболевания или смерти у госпитализированных пациентов с COVID-19. Исследователи обнаружили, что ежедневный прием небольшой дозы аспирина может уменьшить вероятность попадания в отделение интенсивной терапии или помещения на аппарат искусственной вентиляции легких более чем на 40%. Кроме того, он почти вдвое снижает риск смерти от инфекции.



Эксперты Университета Мэриленда отмечают, что аспирин разжижает кровь. Обычно его назначают, помимо прочего, для профилактики сердечных приступов и инсультов. Эксперты полагают: способность аспирина предотвращать свертывание крови делает его полезным при COVID-19, учитывая, что болезнь может вызывать сгущение крови и закупорку артерий. Но к аспирину есть вопросы. Это нестероидное противовоспалительное средство (НПВП), а группа этих лекарств, было доказано ранее, может ухудшать исход при коронавирусной инфекции. В некоторых научных работах утверждается, что НПВП, в состав которых также входят парацетамол и ибупрофен, могут увеличить вероятность смерти госпитализированных пациентов с коронавирусом.



В последнем исследовании изучались только эффекты аспирина у людей, которые уже принимали препарат для лечения сердечных заболеваний. Были изучены данные 412 пациентов с COVID-19. Около четверти пациентов ежедневно принимали низкие дозы аспирина (обычно 81 миллиграмм). Согласно результатам исследования, у тех, кто принимал аспирин ежедневно, риск госпитализации в отделение интенсивной терапии был на 43% ниже. К тому же у них было меньше необходимости подключения к аппарату искусственной вентиляции легких. Результаты также показали, что аспирин снизил риск смерти примерно на 47%.



Между тем, южнокорейские исследователи заявили, что НПВП повышают риск смерти на 65% и способны повысить риск серьезных сердечных или почечных осложнений на 85%. Правда, аспирин не был включен в это исследование. Тесты на животных показали: НПВП, по-видимому, увеличивают количество рецепторов ACE-2, через который коронавирус проникает в клетки. В свою очередь, Королевский колледж Лондона изучает, может ли ибупрофен, другой НПВП, вылечить COVID-19. Эксперименты показали, что он способен повысить выживаемость на фоне острого респираторного дистресс-синдрома до 80%.

