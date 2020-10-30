Где заказать печать билетов в Москве?

Билеты это документы, которые дают право посещать мероприятия, выставки, презентации. Печать билетов – важный этап подготовки к мероприятиям разного масштаба и тематики. Такая полиграфия выпуска для приглашения гостей на концерты, выставки, закрытые вечеринки, корпоративы, театральные представления. Если речь идет о коммерческом мероприятии, то внешний вид билета непосредственно влияет на имидж компании. Приглашение должно быть ярким, с символикой или логотипом, с точной информацией о месте и времени проведения.

Заказать печать билетов по выгодным ценам можно в типографии «Грин Принт» в Москве, которая открыта для сотрудничества с юридическими и физическими лицами. Выпущенные типографией билеты можно сохранить как памятную вещь, так как они отличаются высоким качеством. Для производства используется новейшее оборудование, яркие чернила. Макет будущей продукции детально обсуждается с каждым клиентом. Типография работает как по готовым эскизам, так и предлагает услуги штатных дизайнеров. Они придумают интересное оформление с учетом запросов конкретного заказчика.

Печать билетов чаще заказывают компании при организации презентаций, конференций. Нередко за помощью в типографию обращаются рядовые граждане при подготовке к таким торжествам, как:

свадьба;

юбилей;

день рождения.

На такие праздники билеты изготавливаются по эксклюзивному дизайну. При оформлении заявки на печать билетов на сайте эскиз можно приложить в виде электронного файла. При необходимости за помощью можно обратиться к сотрудникам типографии, которые быстро придумают дизайн, напечатают качественные билеты за короткое время. Перед началом печати будет рассчитана итоговая стоимость. Она зависит от количества заказанных приглашений. Чем больше партия, тем ниже стоимость одной единицы.

Преимущества обращения в типографию Грин Принт

При обращении в типографию «Грин Принт» юридические и физические лица могут воспользоваться следующими преимуществами:

доступные цены;

высокая скорость печати;

индивидуальный подход к каждому клиенту;

возможность доставки готовой продукции посредством курьеров;

большие форматы печатного листа;

большой выбор материалов для печати.

Оставить заявку можно на сайте типографии. При необходимости сотрудники проводят персональные консультации как по телефону, так и в специальном чате в режиме онлайн.

Источник: https://gcprint.ru.