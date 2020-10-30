Netflix снимет сериал по серии игр Assassin's Creed

Стриминговая платформа Netflix и разработчик видеоигр Ubisoft договорились о создании сразу нескольких проектов, основанных на серии игр Assassin's Creed. Об этом пишет The Hollywood Reporter.



Первым проектом станет сериал по мотивам игры. Сейчас ведется поиск шоураннера, а сам проект находится в стадии разработки.



Также в рамках соглашения Netflix и Ubisoft договорились создать анимационный и аниме-сериалы на основе культовой игры.



«Мы рады сотрудничать с Ubisoft и воплотить в жизнь богатое, многослойное повествование, за которое так любят Assassin's Creed», — отметил вице-президент направления Originals в Netflix Питер Фридлендер.



С момента запуска в 2007 году в серию Assassin's Creed вошли 11 игр. По всему миру продано более 155 миллионов копий. Assassin's Creed считается одной из самых продаваемых серий в истории видеоигр.



Франшизу уже адаптировали для большого экрана: в 2016 году режиссер Джастин Курзель выпустил одноименную картину с Майклом Фассбендером в главной роли. Фильм «Кредо убийцы» плохо приняли и критики, и зрители: он собрал в мировом прокате $240 миллионов (при бюджете в $125 миллионов). В итоге студия отказалась от планов на сиквел.





