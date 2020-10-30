Лікувальні властивості пробіотиків на шкіру

Вченими було доведено, що пробіотики лікують атопічний дерматит, акне, екзему та псоріаз. Вони сприяють загоєнню шрамів та опіків, омолоджують шкіру, зміцнюють її вроджений імунітет.

Що таке пробіотик, механізм дії

Пробіотики – це живі мікроорганізми, які приносять велику користь для здоров’я. Їх також називають організмами, які «сприяють життя». Слово «пробіотик» походить від латинського: pro – просувати та біотичний – життя.

Багато компанії, які займаються лікарняними препаратами, стали називати деякі бактерії «пробіотиками», навіть якщо їх користь для організму та здоров'я не доведена.

Дослідження дають зрозуміти, що пробіотики допоможуть людям, які мають певні патології, включаючи синдром роздратованого кишківника, екзему, дерматит, високий рівень холестерину та патології печінки.

Більшість препаратів складаються з двох типів бактерій. Зазвичай це Lactobacillus і Bifidobacteria. Ці групи мають безліч видів, тому виконують різні дії.

Пробіотики насичують шкіру вітамінами, вуглеводами, білками та корисними компонентами. Вони прибирають зморшки (ліфтинг) та виводять токсини. Цей компонент має протизапальну дію, загоює рубці при дерматологічних захворюваннях (акне), зменшує почервоніння, відновлює та покращує функції захисту.

Антибактеріальні та зволожувачі властивості

Пробіотики – це бактерії, які виводять токсини та вільні радикали. Такі шкідливі компоненти пошкоджують шкіру та викликають старіння. Приймання пробіотиків виведе токсини з організму, усуне пошкодження, зміцнить захисний бар'єр шкіри. Вони відіграють роль фізичного бар'єра, який захищає органи від негативних впливів.

Основні дії пробіотика на шкіру:

мікрофлора оберігає системи від шкідливих вірусів, забруднень та радикалів;

зволоження допомагає шкірі зберігати вологу та не так яскраво показувати зморшки;

захист від впливу сонячних променів допомагає захистити шкіру від променів ультрафіолету (засоби для губ з SPF-захистом https://dobavki.ua/ua/faktor-zashchity-ot-solntsa/), які є шкідливими.

Застереження до вживання добавки

Зазвичай протипоказань для вживання компоненту немає, але пробіотик не можна при підвищеній чутливості та індивідуальній непереносимості речовини.

До вибору препарату варто підходити серйозно. Пробіотики використовуються з лікувальною метою, для профілактики хвороб ШКТ та підтримки загального здоров'я.

Такі речовини відносять до числа дружніх бактерій. Їх додають в раціон, щоб покращити стану здоров'я, мікрофлори кишківника, всіх систем організму та шкіри.

Також в поєднанні з пробіотиками можна замовити японський комплекс АНСС. Це добавка, яка назначається під час багатьох патологій шкірних заварювань та вірусних інфекцій.

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