В Европе резко вырос уровень смертности от COVID-19 - ВОЗ

В некоторых странах Европы за последнюю неделю сильно вырос суточный показатель числа новых случаев заражения коронавирусом и летальных случаев среди инфицированных. В частности, ситуация осложнилась в Великобритании, Испании и Франции, заявила пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.



По ее словам, в Европе наблюдается интенсивный и тревожный рост случаев заражения коронавируса и смертей.



Харрис отметила, что ежесуточную количество случаев инфицирования возросло на треть, а суточная количество смертей увеличилось почти на 40% по сравнению с предыдущей неделей.



При этом она выразила обеспокоенность в связи с переполненностью лечебных учреждений тяжело больными пациентами с коронавирусом, несмотря на более эффективное управление возможностями больничных фондов.

