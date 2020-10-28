Верховный суд отказался признать опрос Зеленского незаконной агитацией

Верховный суд Украины отказался признать всеукраинский опрос президента Владимира Зеленского незаконной агитацией. Опрос проводился в день местных выборов, 25 октября.



Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Большой палаты Верховного суда от 25 октября.



Это решение было публиковано 28 октября и не может быть обжаловано.



Истец, экс-депутат Наталья Новак просила Верховный суд признать незаконной агитацией видеообращение Зеленского, в котором он анонсировал проведение общенационального опроса по 5 вопросам. Истец также просила запретить проведение этого опроса.



Большая палата ВС решила, что данный опрос не является предвыборной агитацией.



"По материалам этого дела, на основании анализа предоставленных сторонами доказательств и объяснений сторон можно сделать вывод, что истинной целью проведения опроса является выяснение президентом Украины важных, как по его мнению, социально-экономических вопросов", - говорится в постановлении суда.



Кроме того, судьи отметили, что использование Зеленским выражения "Украина - это ты" не содержит никаких призывов к голосованию за ту или иную политическую силу.



По мнению Верховного суда, это выражение использовалось в Украине и другими политическими силами, а также широко применяется в массовой культуре.



Таким образом, суд не нашел обстоятельств, которые беспрекословно свидетельствовали бы в пользу того, что опрос был скрытой формой агитации за пропрезидентскую партию "Слуга народа".



Верховный суд отказал истцу в полном объеме.

