Эрдоган предложил Путину совместно решить конфликт в Нагорном Карабахе

Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину совместно решить конфликт в Нагорном Карабахе. Лидеры Турции и России провели накануне переговоры.



Об этом Эрдоган заявил во время выступления в парламенте Турции, передает Reuters.



"Мы провели хорошие переговоры с Путиным. Подробно обсудили Карабах. Мы сказали: давайте уже закончим это все на Кавказе. Хотите, мы сообща сделаем шаги, поговорим со сторонами. Но сейчас нам важно четко решить: будем мы урегулировать проблему или же нет", - заявил Эрдоган.

