Кулеба выступает за сохранение торговли с Беларусью

Торговля и экономическое сотрудничество между Украиной и Беларусью должно сохраниться, но за исключением сотрудничества с предприятиями, где укрепляется контроль со стороны РФ и российских спецслужб, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



"У нас с Беларусью очень глубокая и развитая торговля. По некоторым вопросам наша торговля является критически важной или для белорусской, или для украинской экономики и безопасности. У нас очень серьезное взаимодействие в военно-технической сфере. Поэтому я - за сохранение торговли, экономического сотрудничества. При одном исключении. Если мы видим, что на каком-то белорусском предприятии укрепляется контроль со стороны России и российских спецслужб, и это предприятие является важным для Украины, тогда мы должны в каждом конкретном случае оценивать риск, который возникает для Украины", - сказал Кулеба в интервью агентству "Интерфакс-Украина".



По его словам, несмотря на то, что Украина и Беларусь политически разошлись, никто не должен выступать против благосостояния белорусского и украинского народа.



"Условно говоря, если какое-то военно-промышленное предприятие Беларуси что-то производит для украинского военно-промышленного комплекса. Очевидно, если мы знаем, что туда зашли россияне и начали влиять на деятельность предприятия, нам надо оценить, что мы все еще готовы что-то закупать у него. Однако это не должна быть секторальная история, надо смотреть на конкретные предприятия и оценивать риски, которые возникают. В целом, я считаю, что, хотя политически мы разошлись с Беларусью, никто не должен выступать против благосостояния белорусского и украинского народа, а благосостояние возникает, в частности, через общую торговлю", - пояснил министр.



Глава МИД отметил, что сейчас Украина в процессе присоединения к санкциям ЕС против Беларуси, в котором Александра Лукашенко нет.



"Присоединение к санкциям - это определенный юридический процесс. Я как раз сегодня подписал письмо на эту тему, поэтому процедура продолжается. Сейчас на столе у нас присоединение к тому санкционному списку ЕС, в котором Александра Лукашенко нет. Я не поддерживаю идею секторальных санкций, это моя личная позиция, как министра. В принципе, их сейчас никто и не вводит, и мы сами не рассматриваем такой опции. Но мы считаем, что те, кто совершил насилие по отношению к протестующим, должны за это пострадать в ответ путем применения санкций в отношении них. Также это вопрос целостности политики и синергии между ЕС и Украиной", - подчеркнул Кулеба.

