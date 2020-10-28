Каждый четвертый аэропорт Европы под угрозой банкротства

Многие аэропорты в Европе могут столкнуться с финансовым крахом в ближайшие месяцы, если пассажиропоток не восстановится до конца года, предупредила ассоциация, представляющая интересы отрасли.



По оценкам европейского отделения Международного совета аэропортов (ACI Europe), порядка 193 из 740 аэропортов в регионе будет сложно сохранять платежеспособность без поддержки со стороны правительств. В зоне риска находятся в основном менее крупные, региональные аэропорты, однако они обеспечивают 277 тыс. рабочих мест, говорится в сообщении организации.



"Цифры, опубликованные сегодня, рисуют крайне мрачную картину, - заявил генеральный директор ACI Europe Оливьер Янковец, слова которого приводятся в сообщении. - Через восемь месяцев после начала кризиса все аэропорты Европы тратят деньги, чтобы продолжать работать, а доходы даже близко не покрывают эксплуатационные расходы, не говоря уже о капитальных издержках".



Авиакомпании и аэропорты относятся к числу компаний, в наибольшей степени пострадавших из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и представители обеих отраслей призывают к заключению международного соглашения о тестировании на коронавирус, которое избавит пассажиров от необходимости в течение нескольких недель соблюдать режим изоляции по прибытии в пункт назначения - тот фактор, который заставляет многих людей отказываться от поездок, отмечает агентство Bloomberg.



"Введение правительствами карантинов вместо тестирования с каждым днем приближает аэропорты Европы к краху", - сказал Янковец.



По данным ACI Europe, пассажиропоток в аэропортах Европы в сентябре сократился на 73% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а с января европейские воздушные гавани недосчитались 1,29 млрд пассажиров.



Аэропорт Падерборн в Германии, крупнейшей экономике Европы, уже объявил о неплатежеспособности на фоне падения пассажиропотока на 85% в сентябре.

