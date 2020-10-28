Лубкивский отказался от должности в ТКГ по Донбассу

Бывший спикер Министерства иностранных дел Маркиян Лубкивский отказался от предложения стать спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.



Об этом он сообщил в социальной сети Facebook.



"Я не принял приглашение присоединиться к работе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в качестве спикера", - подчеркнул Лубкивский.



Одновременно он выразил благодарность главе украинской делегации в ТКГ и офису президента за соответствующее предложение. "Однако, в ходе консультаций и, в частности, командировки в Республику Хорватия в составе правительственной делегации во главе с вице-премьер-министром Украины Алексеем Резниковым, я несколько иначе увидел свою возможную роль, которая больше находится в безопасностной и дипломатической плоскостях на основе, среди прочего, и Балканского опыта", - добавил он.



При этом Лубкивский отметил, что готов бескорыстно и в полной мере делиться собственными наработками в пользу Украины и украинского народа.



"Именно поэтому, после выздоровления (от коронавируса - УНИАН) я завершу консультации с вице-премьер-министром Алексеем Резниковым по формату моего потенциального привлечения к делу реинтеграции временно оккупированных территорий, которая является неотъемлемой составляющей полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины", - заявил он.

