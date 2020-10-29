В Дарницком районе подтвердили фальсификацию: голоса за ОПЗЖ переписывают на Пальчевского

В Киеве, в Дарницком районе, обнаружены фальсификации протоколов местных выборов сразу на нескольких избирательных участках. А именно, были обнаружены разночтения в количестве голосов по выборам в Киевсовет между предварительными и уточненными протоколами.



Об этом пишет пресс-служба ОПЗЖ и "Украинские новости" со ссылкой на слова председателя территориальной избирательной комиссии Владимира Соловьева.



Соловьев сообщил, что в Дарницком районе Киева обнаружена фальсификация протоколов подсчета голосов по выборам в Киевский городской совет. Обнаружены разночтения в количестве голосов по выборам в Киевсовет между предварительными и уточненными протоколами.



Также председатель утверждает, что при составлении уточненных протоколов не присутствовали члены ТИК, в связи с чем будет проведено расследование относительно того, кто составил эти протоколы.



Сообщается, в Дарницком районе столицы была пресечена попытка фальсификации избирательных протоколов. Сначала районная территориальная избирательная комиссия (ТИК) отправила протокол на уточнение в участковую избирательную комиссию, поскольку в протоколе содержались ошибки технического характера. Но после возвращения в ТИК, кроме исправленных ошибок, протокол содержал измененное количество голосов.



В частности, за ОПЗЖ оказалось всего 8 голосов (что на 40 голосов меньше, чем было), а за "Перемогу Пальчевского" - 80 голосов (что на 40 голосов больше, чем в первоначальном протоколе). А у "Перемоги Пальчевского", по сравнению с изначальными цифрами в протоколе, добавилось 40 голосов. Подобная фальсификация случилась и на другом избирательном участке того же района, и тоже в пользу "Перемоги Пальчевского". У ОПЗЖ было украдено 29 голосов.



После обнаружения фальсификаций, представители районной ТИК обратилась в полицию, которая в итоге установила подделку протоколов. Члены участковых избирательных комиссий дали показания, что они не подписывали протоколы с изменёнными данными, где у ОПЗЖ сняли голоса в пользу "Перемоги Пальчевского".



По заявлению ОПЗЖ открыто уголовное производство, за фальсификацию протокола виновным лицам грозит уголовная ответственность до 10 лет лишения свободы.



По словам Соловьева, чтобы получить правильные результаты голосования, нужно пересчитать голоса. Пересчет состоится 29 октября.

