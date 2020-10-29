ЕК запустила дополнительный комплекс мер против распространения коронавируса

В связи со стремительным наступлением пандемии COVID-19 на Европу Европейская комиссия запустила в среду дополнительный комплекс мер, призванных ограничить распространение инфекции, спасти жизни людей и укрепить устойчивость внутреннего рынка ЕС.



"Европе необходимы решительные и немедленные действия для защиты жизней людей и средств к существованию, для уменьшения давления на системы здравоохранения и контроля над распространением вируса", - заявила комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис, анонсируя начало создания в ноябре Европейского союза здравоохранения.



Меры в объявленном пакете включают централизованную информацию о распространении вируса и эффективности борьбы с ним, тестирование, в том числе начало массовых тестов на антигены, отслеживания контактов, подготовку к кампаниям вакцинации, надежность системы снабжения медицинскими материалами и оборудованием на едином рынке ЕС, обеспечение максимально возможной свободы передвижения людей через границы.



"Обеспечение точной, полной, сопоставимой и своевременной информации об эпидемиологических данных, а также о тестировании, отслеживании контактов и надзоре за ситуации в здравоохранении" важно для принятия обоснованных решений, отмечается в коммюнике Еврокомиссии. Сбором и анализом данных из стран союза займется она и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).



В общем для ЕС подходе к тестированию ЕК рекомендовала массовое использование экспресс-тестов на антигены. Мобильные приложения для отслеживания контактов и предупреждения помогают разорвать цепочки передачи инфекции. В странах ЕС разработано 19 таких приложений, которые были загружены более 52 миллионов раз. Брюссель запустил службу связи национальных приложений "Шлюз".



Стратегия ЕС по вакцинам против COVID-19 включает переговоры Еврокомиссии с разными производителями, чтобы сделать вакцины доступными европейцам и всему миру, как только будет доказана их безопасность и эффективность. В ноябре Брюссель представит первый обзор национальных планов вакцинации.



Государства-члены должны вести кампании для противодействия ложной и опасной информации и снижения риска "пандемической усталости". Особенно это важно для общественного доверия к вакцинации. Еврокомиссия продлила временную приостановку таможенных пошлин и НДС на импорт медицинского оборудования и материалов из стран, не входящих в ЕС.



Она работает над тем, чтобы свободное передвижение внутри ЕС и Шенгенской зоны меньше пострадало от пандемии. Страны-члены должны следовать принятой Советом ЕС рекомендации о едином подходе к ограничениям свободного передвижения и отменить остальные меры внутреннего пограничного контроля, связанные с COVID-19. Агентство по авиационной безопасности ЕС и ECDC работают над протоколом тестирования для пассажиров. Доклад ECDC будет представлен в ноябре.



Что касается ограничений на въезд в ЕС из стран, не входящих в него, то Еврокомиссия рекомендует список категорий лиц, освобождаемых от ограничений.

