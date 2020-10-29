КС признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции"

Конституционный суд Украины обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

"Конституционный суд Украины считает, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений", - говорится в частности, в мотивировочной части решении КС, обнародованного вечером в среду.



"Негативные последствия, которые испытывает человек, привлеченный к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьей 366-1 УК Украины, непропорциональны ущербу, который причинен или мог быть причинен в случае совершения соответствующих действий", - отмечает КС.



Конституционный суд в своем решении указал, что декларирование заведомо недостоверных сведений и деклараций, а также умышленная неподача субъектом декларирования должны быть основанием для других видов юридической ответственности.



"В случае несоблюдения законодателем критериев криминализации может возникнуть ситуация, когда преступлением может быть признано деяние, которому не свойственны достаточные для криминализации характер и степень общественного вреда… вследствие этого создаются законодательные основания для безосновательного привлечения к уголовной ответственности за деяния, за которые наступает менее суровая юридическая ответственность, и это нарушает конституционный принцип верховенства права", - говорится в решении КС.



Также КС в своем решении отметил, что "противодействие коррупции должно осуществляться исключительно правовыми средствами с соблюдением конституционных принципов и предписаний законодательства в соответствии с Конституцией Украины", несмотря на то, что коррупция является одной из основных угроз национальной безопасности.



Изучив состав преступления, предусмотренного статьей 366-1 УК Украины, КС пришел к выводу, что использование юридических конструкций, в которых отсутствует четкий перечень законов, делает невозможным однозначное определение круга субъектов преступления, а отсылочные нормы делают невозможным установление круга их адресатов, как следствие, к ответственности за умышленную неподачу декларации, могут быть привлечены лица, которые не могут быть участниками правоотношений декларирования, а поэтому осознанно не выполнили такой обязанности.



Также в своем решении суд резюмирует, что законодатель "не соблюдал принципы справедливости и пропорциональности, как элементы принципа верховенства права", а таким образом статья 366-1 УК Украины противоречит части 1 статьи 8 Основного закона Украины.



"Что касается антикорруцпционной политики и привлечения к ответственности судей, то дисциплинарные органы должны быть независимыми от правительства, а дисциплинарное производство или производство по отводу судей должно определяться в соответствии с устоявшимися процедурами, которые гарантируют права судей на справедливое, прозрачное и независимое рассмотрение дела. … Антикоррупционная реформа в Украине стала безусловным требованием общества, но как антикоррупционная, так и судебная реформы должны реализовываться без нарушения принципа независимости судебной власти. … Чтобы иметь влияние на коррупцию, судебные реформы должны решать вопросы, которые касаются независимости судебной системы, подотчетности и прозрачности. Это включает создание структур для независимой судебной власти, способной к самоуправлению. … Борьба с коррупцией не должна влиять на независимость судебной власти", - отмечается в решении суда.



В своем решении КС также отмечает, что процесс проверки на предмет выявления коррупции, увольнение и привлечение к ответственности тех, кто не прошел проверку, "может использоваться как инструмент для злоупотребления и устранения политически нежелательных судей".



"Чтобы борьба с коррупцией была успешной, необходимы независимое судопроизводство и правоохранительные органы, свободные от политического и лоббистского вмешательства", - добавили в суде.



Таким образом, Конституционный суд в своем решении отметил, что на законодательном уровне должны быть созданы такие взаимоотношения, "которые бы исключали неоправданное давление, влияние или контроль со стороны исполнительной или законодательной власти на судебную власть".



Что касается полномочий Национального агентства о предотвращении коррупции (НАПК) в части контрольных функций над судебной ветвью власти, то КС пришел к заключению о неконстуционности отдельных положений закона.



"Конституционный суд Украины обращает внимание законодателя на то, что внедряя полномочия и права НАПК и других органов исполнительной власти в вопросах, которые касаются судей, имеющих специальный статус… он (законодатель – ИФ) должен вычленять категорию судей системы судоустройства и судей Конституционного суда", - говорится в решении Конституционного суда.



Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в КС, из данного дела был выделен в отдельное производство ряд материалов, которые будут рассмотрены отдельно, по ним также будут приняты решения.

