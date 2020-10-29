Байден досрочно проголосовал в штате Делавэр на всеобщих выборах в США

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден в среду досрочно проголосовал в городе Уилмингтон (штат Делавэр) на всеобщих выборах в стране. Трансляцию вел телеканал CNN.



"Я намерен сделать то, что, надеюсь, сделаете и вы. Я выйду из здания и проголосую", - сказал Байден за несколько минут до этого во время своего выступления.



Кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Камала Харрис в понедельник сообщила, что также досрочно проголосовала. Она не пояснила, где именно сделала это. Действующий вице-президент США Майкл Пенс и американский лидер Дональд Трамп также проголосовали. Пенс сделал это 23 октября в Индианаполисе (штат Индиана), а Трамп - в Палм-Бич (штат Флорида) 24 октября.



Согласно последним оценкам портала United States Elections Project, созданного профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом, в США досрочно проголосовали уже более 74 млн человек.



На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти.



