КСУ свел на нет борьбу с коррупцией - НАБУ

НАБУ в среду, 28 октября, обнародовало заявление, в котором говорится, что вчерашнее решение Конституционного суда Украины об отмене ответственности за недостоверное декларирование является политическим и не выдерживает никакой критики.



"Таким образом КС Украины не только легитимизирует намерения политиков и чиновников скрыть от общества незаконно приобретенные состояния, но и защищает интересы отдельных судей КСУ, чье недостоверное декларирование расследуется в пределах уголовных производств", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Национального антикоррупционного бюро Украины.



В НАБУ отмечают, что внедрение электронного декларирования является одним из ключевых достижений государства после революции Достоинства.



Однако, отмечают в Антикоррупционном бюро, судьи КСУ решили, что все служители Фемиды должны оставаться вне этого процесса, а мониторинг их образа жизни является якобы формой давления, так же как и составления протоколов в случае выявления расхождений между декларируемыми и фактическими доходами. Поэтому, благодаря решению КСУ в Украине никто не будет контролировать и не будет иметь права спрашивать о состоянии судей и источниках их происхождения, привлекать к ответственности при наличии разногласий.



"Такое решение не выдерживает никакой критики, ни с этической, ни с правовой точки зрения. Ведь окончательное решение в случае выявленных нарушений судьями законодательства сфере предотвращения коррупции является исключительной прерогативой судов, а не НАПК или НАБУ. Поэтому выводы КСУ о якобы нарушении независимости судей при нынешнем законодательстве о предотвращении коррупции являются безосновательными", - подчеркивают в НАБУ.



В Бюро также информируют, что по состоянию на 27 октября 2020 года у них в работе находилось 110 уголовных производств, в рамках которых детективы исследуют около 180 фактов умышленного внесения должностными лицами недостоверных сведений в электронные декларации. Семи лицам, среди которых трое бывших народных депутатов, сообщено о подозрении. Еще 34 дела направлены в суд. В отношении 13 лиц есть решение суда (6 приговоров в отношении семи человек дела закрыты по нереабилитирующим основаниям).



"Из-за решения КСУ все эти дела должны быть закрыты. Следовательно, должностные лица, уличенные в злоупотреблениях, уйдут от ответственности", - подчеркнули в НАБУ.



Там также отметили, что вводя е-декларирования, Украина последовала лучшие практики развитых западных стран, в которых декларирование является элементом политической культуры и проявлением уважения к гражданам. Однако, КСУ, по мнению НАБУ, своим решением фактически свел эти усилия на нет. Тем самым нанесен "сокрушительный удар по эффективному инструменту очистки власти от коррупции".

