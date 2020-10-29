ЕС официально предупредил украинского министра

Посольство Евросоюза в Украине направило и.о. министра образования и науки Сергею Шкарлету официальное предупреждение из-за его планов по преобразованиям в министерстве. Об этом в четверг, 29 октября, сообщило издание Европейская правда со ссылкой на дипломатические источники.



По их данным, Шкарлет представил правительству проект решения об изменении структуры министерства, предусматривающий ликвидацию всех директоратов, финансирование которых обеспечивает Евросоюз.



Предложенные главой Минобразования изменения нарушают не только обязательства Украины для получения нового кредита ЕС, отмечает издание. Поэтому проект решения министерства был отклонен правительственным комитетом.



В свою очередь, представительство ЕС обратилось с письмом к Шкарлету, в котором напомнило ему о том, что ЕС в предыдущие годы выделил его министерству более €200 млн.



На основании этого ЕС считает важным сохранение шести директоратов Минобразования, в котором работают чиновники, получающие зарплату от зарубежных кредиторов Украины, говорится в письме.



Напомним, что депутаты Верховной Рады, которые добиваются вывода Национального банка и антикоррупционных органов из-под контроля зарубежных кредиторов Украины, могут лишиться права на свободный въезд в Евросоюз.

