Зеленский лично возглавит борьбу с COVID-19

Президент Владимир Зеленский возглавит штаб по борьбе с эпидемией COVID-19 на Украине. Соответствующее постановление №4228 Верховной Рады вступило в силу в четверг, 29 октября, сообщило информагентство РБК-Украина.



Документ предусматривает массовое тестирование на коронавирус в стране, увеличение мощностей лабораторий, перепрофилирование больниц под отделения для лечения коронавируса.



Также вводится единая всеукраинская многоканальная телефонная линия для украинцев, имеющих симптомы или болеющих коронавирусной болезнью для проведения бесплатного тестирования и оказания неотложной помощи.



Кроме того, по региональному распределению создадут необходимое количество мобильных бригад для забора у пациентов биологического материала по месту жительства и его транспортировки в лабораторию.



Предусмотрено создание государственной региональной сети вирусологических лабораторий с общей мощностью более 100 тыс. исследований в сутки. При проектировании лабораторий и закупке необходимого оборудования приоритет отдается современным технологиям ПЦР-тестирования.



Бригады скорой медицинской помощи, которые будут собирать материалы для тестов, должны быть обеспечены всем необходимым оборудованием, расходными материалами, горючим и эффективными системами индивидуальной защиты для работников. Время забора биологического материала должно быть не более четырех часов после обращения пациента на "горячую" телефонную линию.



В постановлении прописано создание лабораторных мощностей в системе медицинских учреждений МВД, Минобороны, Национальной академии медицинских наук и Минздрава для проведения периодического тестирования медиков, оказывающих помощь больным COVID-19, а также работников полиции, контролирующих соблюдение карантина.



Документ предусматривает вакцинацию против COVID-19 не менее 40% населения Украины за средства государственного бюджета после появления в стране безопасной и качественной вакцины, одобренной к применению в странах со строгими регуляторными юрисдикциями.

