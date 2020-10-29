Как формировалась отрасль доставок посылок в Украине и, какое будущее ее ждет – рассказывает Ростислав Кисиль, основатель компании Meest

Компания была основана в 90-х годах, когда мы наблюдали новую волну эмиграции из Украины в Канаду. Люди, которые искали лучшей жизни за рубежом, оставляли здесь не только имущество, но и родственников и близких, которые нуждались в их материальной помощи. Вот тогда и появился спрос на первые посылки из Канады в Украину.

Когда начали открываться первые интернет-магазин (это примерно 2006-2009 года), то начал расти и спрос на услуги доставки и появилось немало других стран, кроме Канады и Украины, жители которых также требовали удобного почтово-логистического сервиса. Со слов Ростислава Кисиля – это стало переломным периодом для бизнеса.

Транспортные доставки сегодня

В течении следующего десятилетия на рынке многое изменилось: сейчас украинская электронная коммерция уже имеет свое мощное предложение для потребителей, но в соотношении цена-качество она до сих пор часто уступает иностранным интернет-магазинам, поэтому компания Meest развивает работу с международными интернет-магазинами и делает все возможное, чтобы у наших граждан не было никаких препятствий для онлайн-покупок за рубежом.

Транспортные доставки и коронавирус

Как и остальные, сервисы почтово-логистических услуг также переживают изменения, которые принес с собой коронавирус. Но если другие бизнесы заметно пострадали за период жестких ограничений в связи с карантином, Meest, и другие компании, занимающиеся доставкой и логистикой, наоборот, были вынуждены увеличить мощность и капитал.

Карантин окончательно перевел мир в онлайн, люди стали заказывать больше товаров и услуг. И если границы для туристов закрылись, то для поставок из-за границы - нет. Даже больше - спрос именно на зарубежный онлайн-шопинг увеличился, ведь люди вынуждены экономить, а цены на одежду и технику на зарубежных сайтах, как правило ниже, чем у отечественных производителей.

Только за последние полгода онлайн сервис доставки покупок из интернет-магазинов Европы, Китая и США mymeest.com получил около 50 тыс. новых пользователей, а количество отправлений в области e-commerce, доставленных Meest, выросла на 45% уже за первый месяц карантина.

Казалось бы - динамика вполне положительная и главное работать на совершенствованием уровня предоставляемых услуг и повышать их безопасность. Чем компания Meest и занимается, открывая большое количество мини-отделений и почтоматов, не требующих присутствия менеджеров или консультантов.