Депутат ФРГ оценил решение суда о геноциде советского народа

Правовые и политические последствия решения суда в Новгородской области о нацистском геноциде в период Великой Отечественной войны нельзя предсказать, но нынешние требования Варшавы к Берлину о военных репарациях могут стать "ничтожными" по сравнению с возможными аналогичными требованиями со стороны Москвы, заявил РИА Новости депутат бундестага, официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.



Солецкий районный суд во вторник впервые в российском судопроизводстве юридически признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами – по факту расправ в деревне Жестяная Горка Новгородской области в 1942 году. По мнению опрошенных РИА Новости историков, судебное разбирательство хоть и запоздало, но должно стать юридической базой для других подобных расследований, а также помочь родственникам жертв в определении их правового статуса. В 1942 году в деревне Жестяная Горка нацистские каратели проводили массовые расстрелы мирного населения, были убиты как минимум 2,6 тысячи человек. Весной прошлого года в рамках всероссийского проекта "Без срока давности" поисковики нашли там более 500 останков, в том числе принадлежащих детям.



"Решение Солецкого районного суда... принято в то время, когда германо-российские отношения почти во всех отношениях находятся в плохой ситуации - и это, в основном, потому, что немецкая сторона в последнее время не способствовала их улучшению. Выбор времени для решения суда…, скорее всего, вызван совпадением, но это решение, а именно квалификация террористического массового убийства немецкими оккупантами жителей села Жестяная Горка как геноцида, справедливо напоминает сегодняшним немцам, что вся истребительная война на уничтожение... против Советского Союза с самого начала носила спланированный геноцидный характер", - сказал Ной.



По его словам, "правовые и внешнеполитические последствия этого решения пока предсказать нельзя". "Политики в Берлине в последние годы часто сталкиваются с требованиями о репарациях со стороны Польши... Но это бремя будет ничтожным по сравнению с требованиями, которые Москва может предъявить Берлину. В конце концов Советский Союз принял на себя основную тяжесть освобождения от немецкого фашизма - с более чем 27 миллионами погибших", - добавил он.



Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что вопрос репараций от Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, все еще открыт. В сентябре экс-руководитель комиссии в польском парламенте заявил, что Польша закончила подсчет желаемых военных репараций от Германии, но пока их не оглашает. В кабмине Германии неоднократно заявляли, что не намерены платить Польше, в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

Как отметил немецкий парламентарий, в России сегодня "есть тысячи и тысячи таких мест, как Жестяная Горка, не говоря о Ленинграде и нескольких крупных городах, где в результате немецких осад и оккупации, от рук вермахта и "айнзацкоманд" СС погибли миллионы человек, которые, как, к примеру, Сталинград, были полностью разрушены".



По словам Ноя, решение суда в Новгородской области "должно привести официальный Берлин к переосмыслению". "Проявленное в последнее время высокомерие, морализаторско-поучительный тон и пренебрежительное отношение к принципам верховенства закона в германо-российских спорах…, а также все антироссийские санкции и провокации дипломатического и военного характера должны быть незамедлительно прекращены. Политика Германии в отношении России должна наконец сосредоточиться на разрядке и на отношениях добрососедства, даже дружбы с Москвой", - заявил депутат, призвав правительство ФРГ отказаться от "иерархии жертв" и, "подобно той вине, которую немецкая сторона справедливо признала перед евреями и о которой помнят, безоговорочно признать вину Германии перед народами Советского Союза и Российской Федерации".



Ной считает, что "есть много причин, по которым люди в Германии, особенно с официальной стороны, не хотят признавать свою вину перед бывшим СССР". Это и "традиционная русофобия, антикоммунизм", и другие исторически сложившиеся стереотипы, считает парламентарий. Эта идеология актуализируется "по мере необходимости в зависимости от политической ситуации и интересов внешней и военной политики Берлина, в которой почти полностью доминирует трансатлантизм", полагает он.



"При этом делаются заимствования из теории тоталитаризма, которая утверждает существенное родство между немецким фашизмом ("национал-социализмом") и советской системой ("сталинизмом"). Это популярная уловка с 1945-1949 годов в ФРГ, направленная на снятие половины немецкой вины за Вторую мировую войну, фактически на ее минимизацию, когда немецкая агрессия представляется простой реакцией, навязанной извне. Это также объясняет особую... заботу, которую Берлин уделяет постсоветской исторической политике в Польше, Украине и Беларуси", - уверен немецкий политик.

