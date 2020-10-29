Пуховики в интернет-магазине MEGASPORT

Наступающие холода уважающая себя женщина должна встречать во всеоружии! В первую очередь следует купить красивую, теплую, уютную одежду из качественных материалов с идеальной посадкой. Стильные пуховики можно заказать на сайте интернет-магазина MEGASPORT https://megasport.ua/ru/catalog/kurtka-puhovik/female/, где представлены трендовые модели от ведущих европейских производителей. А чтобы идти в ногу со временем, необходимо заранее узнать, какие фасоны входят в число лидеров нынешнего сезона.

Выбираем пуховики: топ чемпионов модной лиги

Ассортимент виртуальных витрин впечатляет своим многообразием, поэтому придется запастись терпением, чтобы из этого богатства выбрать именно то изделие, которое подойдет вам по всем параметрам. Что советуют дизайнеры:

Короткие. Провокационные пуховики, выставляющие на обозрение соблазнительные изгибы бедер, многие назовут непрактичными. Но в них имеется своя изюминка! Во-первых, укороченные модели идеально подходят для убежденных автолюбительниц, не сковывая их движений и сохраняя мобильность. Во-вторых, к ним всегда можно подобрать симпатичные лыжные штаны из похожей коллекции, и тогда никакие морозы вам не страшны!



Удлиненные. Этот фасон обладает целым рядом достоинств. Теплый пуховый плащ прямого кроя зрительно удлиняет фигуру, придает ей стройность, делает силуэт утонченным. Он гармонично сочетается с брюками и юбками, подходит к любому стилю, окутывает теплом, защищает от ветра и мороза.



Стеганные. Уступив свои позиции несколько сезонов назад, они снова вошли в моду. С этой моделью желательно быть осторожными, поскольку многочисленные строчки могут визуально добавлять объем. Если же вы хотите отдать предпочтение именно ей, то выбирайте удлиненный пуховик приглушенного цвета с вертикальной строчкой.

Модные детали и цвета

Дизайнеры рекомендуют обратить внимание на куртки с акцентом на талии. Бесформенный фасон оверсайз по-прежнему не теряет своей актуальности, но на смену его доминирующему унисексу приходит ярко выраженная женственность. В ассортименте интернет-магазина MEGASPORT имеются модели с приталенным и полуприталенным силуэтом, а еще со вшитым в области талии шнурком или поясом. В тренде сегодня и такая удобная деталь, как объемный капюшон. Что касается цветовой палитры, то в число лидеров вошли базовые белый и черный, горячий красный, изысканный изумрудный, солнечный желтый, а также вся гамма нежных пастельных тонов.