Больше половины украинцев против введения жесткого карантина

В октябре 2020 года 57% украинцев настроены против введения общенационального жесткого карантина. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group в четверг, 29 октября.



При этом оправданным такой шаг считают 28% украинцев, а еще 15% - не определились.



При этом поддержка возвращения к жесткому карантину на всей территории Украины сравнительно выше среди представителей старшей возрастной категории, жителей областных центров, а также Запада и Востока Украины.



Опрос проводился компанией Research & Branding Group в период с 8 по 18 октября 2020 года среди 1801 респондентов по всей Украине за исключением временно неподконтрольных правительству территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

