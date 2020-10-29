В Польше суточный прирост коронавируса уже больше 20 тысяч

По состоянию на четверг, 29 октября, в Польше новый антирекорд по количеству заболевших Covid-19. За последние сутки зарегистрировано более 20 тыс. новых случаев заражения коронавирусом и около 300 смертей.



Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на Министерство здравоохранения Польши.



Так по последним данным за сутки коронавирус подтвердили у 20 156 поляков, а вчерашний показатель был 18 820. Количество умерших с диагнозом Covid-19 за последние 24 часа впервые превысило 300 человек (у 46 причиной смерти считается коронавирус, у остальных были сопутствующие проблемы со здоровьем), накануне было 236.



Госпитализировали за последние сутки в Польше 700 больных, а всего с диагнозом Covid-19 в больницах находится 14 631 пациентов, 1203 из которых подключены к аппаратам ИВЛ. Выздоровели за сутки 5700 человек.

