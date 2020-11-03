Премьеру новой "Лары Крофт" отменили

Художественный фильм Лара Крофт 2 исчез из плана премьер студии MGM. Премьера картины Бена Уитли была запланирована на 19 марта 2021 года. Кинокомпания убрала фильм из своего календаря релизов, не установив новую дату премьеры, пишет The Wrap.



Предполагается, что премьера сдвинута из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.



В главной роли, как и в фильме 2018 года, - шведская 32-летняя актриса Алисия Викандер. Фильм рассказал о становлении Лары Крофт, а его сюжет был основан на игре Tomb Raider 2013 года, ставшей перезапуском серии.





