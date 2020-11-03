Причины возникновения и методы лечения гемороя

Причины возникновения и методы лечения гемороя

Геморрой - это достаточно распространенное и мучительное явление, доставляющее человеку настоящие муки. Страдающий от этого недуга испытывает зуд, жжение и нестерпимую боль в заднем проходе. Почему же возникает это заболевание? Можно ли с ним бороться? И есть ли средство от геморроя, способное действительно помочь?

Причины возникновения

Главными причинами появления геморроя являются застой в венах прямой кишки, их расширение и образование узлов.

К факторам, влияющим на возникновение заболевания, относят:

  • частые запоры, во время которых человек слишком сильно и долго тужится;

  • неправильное питание, когда рацион человека характеризуется переизбытком соленой и острой еды, а также недостаточным потреблением пищевых волокон;

  • поднятие тяжестей и частая физическая нагрузка;

  • стрессы и недосыпания, которые приводят к постоянным запорам;

  • длительное нахождение в сидячем или стоящем положениях;

  • беременность. В это время снижается тонус сосудов, происходит их сдавливание;

  • роды, вынуждающие женщину тужиться;

  • генетическая предрасположенность;

  • алкоголизм, ведь алкоголь сначала сужает, а затем расширяет капилляры;

  • гормональный сбой;

  • механический фактор - травмы и повреждения заднего прохода.

Способы лечения

Если у вас начальная стадия заболевания, следует:

  1. Придерживаться особой диеты, которая подразумевает отказ от жареной, жирной, соленой и твердой пищи. Еда должна быть как можно более жидкой, чтобы облегчать опорожнение, и содержать достаточное количество клетчатки для размягчения каловых масс.

  2. Соблюдать правила гигиены. Лучше всего орошать зону дискомфорта холодной водой, которая способна укрепить сосуды и сделать их более эластичными. Также мыться можно специальными травяными отварами, снимающими воспаление.

  3. Использовать лекарственные средства (мази, свечи, кремы, гели, таблетки, растворы).

  4. Выполнять гимнастические упражнения. Например, подъем таза вперед, притягивание коленей к груди и т.д.

  5. Отказаться от вредных привычек.

На последних стадиях применяют более серьезные способы:

  1. Малоинвазивные методики. Это лечебные процедуры, проводимые в стационаре. Выполняются они без анестезии

  2. Хирургическое вмешательство.

Релиф от геморроя

К одним из самых эффективных средств от геморроя относятся продукты Релиф:

  • Релиф Адванс. Используют для того, чтобы уменьшить болевые ощущения и чувство жжения;

  • Релиф. Эффективен при внутреннем геморрое. Уменьшает кровотечения, снимает отеки, сужает сосуды;

  • Релиф Ультра. Применяют при острых формах геморроя или его хроническом течении. Снимает зуд и воспаление;

  • Релиф Про. Уничтожает болезненные симптомы геморроя.

Итак, мы убедились, что геморрой - это не навсегда. Существует масса способов избавиться от этого болезненного, доставляющего огромный дискомфорт заболевания. Но помните! Ни в коем случае не занимайтесь самодеятельностью. Прежде всего обратитесь за консультацией к специалисту, который подберет для вас действенный способ лечения.