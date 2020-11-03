Причины возникновения и методы лечения гемороя

Геморрой - это достаточно распространенное и мучительное явление, доставляющее человеку настоящие муки. Страдающий от этого недуга испытывает зуд, жжение и нестерпимую боль в заднем проходе. Почему же возникает это заболевание? Можно ли с ним бороться? И есть ли средство от геморроя, способное действительно помочь?

Причины возникновения

Главными причинами появления геморроя являются застой в венах прямой кишки, их расширение и образование узлов.

К факторам, влияющим на возникновение заболевания, относят:

частые запоры, во время которых человек слишком сильно и долго тужится;



неправильное питание, когда рацион человека характеризуется переизбытком соленой и острой еды, а также недостаточным потреблением пищевых волокон;



поднятие тяжестей и частая физическая нагрузка;



стрессы и недосыпания, которые приводят к постоянным запорам;



длительное нахождение в сидячем или стоящем положениях;



беременность. В это время снижается тонус сосудов, происходит их сдавливание;



роды, вынуждающие женщину тужиться;



генетическая предрасположенность;



алкоголизм, ведь алкоголь сначала сужает, а затем расширяет капилляры;



гормональный сбой;



механический фактор - травмы и повреждения заднего прохода.

Способы лечения

Если у вас начальная стадия заболевания, следует:

Придерживаться особой диеты, которая подразумевает отказ от жареной, жирной, соленой и твердой пищи. Еда должна быть как можно более жидкой, чтобы облегчать опорожнение, и содержать достаточное количество клетчатки для размягчения каловых масс.

Соблюдать правила гигиены. Лучше всего орошать зону дискомфорта холодной водой, которая способна укрепить сосуды и сделать их более эластичными. Также мыться можно специальными травяными отварами, снимающими воспаление.

Использовать лекарственные средства (мази, свечи, кремы, гели, таблетки, растворы).

Выполнять гимнастические упражнения. Например, подъем таза вперед, притягивание коленей к груди и т.д.

Отказаться от вредных привычек.

На последних стадиях применяют более серьезные способы:

Малоинвазивные методики. Это лечебные процедуры, проводимые в стационаре. Выполняются они без анестезии

Хирургическое вмешательство.

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Итак, мы убедились, что геморрой - это не навсегда. Существует масса способов избавиться от этого болезненного, доставляющего огромный дискомфорт заболевания. Но помните! Ни в коем случае не занимайтесь самодеятельностью. Прежде всего обратитесь за консультацией к специалисту, который подберет для вас действенный способ лечения.