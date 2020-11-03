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Причины возникновения и методы лечения гемороя
Геморрой - это достаточно распространенное и мучительное явление, доставляющее человеку настоящие муки. Страдающий от этого недуга испытывает зуд, жжение и нестерпимую боль в заднем проходе. Почему же возникает это заболевание? Можно ли с ним бороться? И есть ли средство от геморроя, способное действительно помочь?
Причины возникновения
Главными причинами появления геморроя являются застой в венах прямой кишки, их расширение и образование узлов.
К факторам, влияющим на возникновение заболевания, относят:
- частые запоры, во время которых человек слишком сильно и долго тужится;
- неправильное питание, когда рацион человека характеризуется переизбытком соленой и острой еды, а также недостаточным потреблением пищевых волокон;
- поднятие тяжестей и частая физическая нагрузка;
- стрессы и недосыпания, которые приводят к постоянным запорам;
- длительное нахождение в сидячем или стоящем положениях;
- беременность. В это время снижается тонус сосудов, происходит их сдавливание;
- роды, вынуждающие женщину тужиться;
- генетическая предрасположенность;
- алкоголизм, ведь алкоголь сначала сужает, а затем расширяет капилляры;
- гормональный сбой;
- механический фактор - травмы и повреждения заднего прохода.
Способы лечения
Если у вас начальная стадия заболевания, следует:
- Придерживаться особой диеты, которая подразумевает отказ от жареной, жирной, соленой и твердой пищи. Еда должна быть как можно более жидкой, чтобы облегчать опорожнение, и содержать достаточное количество клетчатки для размягчения каловых масс.
- Соблюдать правила гигиены. Лучше всего орошать зону дискомфорта холодной водой, которая способна укрепить сосуды и сделать их более эластичными. Также мыться можно специальными травяными отварами, снимающими воспаление.
- Использовать лекарственные средства (мази, свечи, кремы, гели, таблетки, растворы).
- Выполнять гимнастические упражнения. Например, подъем таза вперед, притягивание коленей к груди и т.д.
- Отказаться от вредных привычек.
На последних стадиях применяют более серьезные способы:
- Малоинвазивные методики. Это лечебные процедуры, проводимые в стационаре. Выполняются они без анестезии
- Хирургическое вмешательство.
Релиф от геморроя
К одним из самых эффективных средств от геморроя относятся продукты Релиф:
- Релиф Адванс. Используют для того, чтобы уменьшить болевые ощущения и чувство жжения;
- Релиф. Эффективен при внутреннем геморрое. Уменьшает кровотечения, снимает отеки, сужает сосуды;
- Релиф Ультра. Применяют при острых формах геморроя или его хроническом течении. Снимает зуд и воспаление;
- Релиф Про. Уничтожает болезненные симптомы геморроя.
Итак, мы убедились, что геморрой - это не навсегда. Существует масса способов избавиться от этого болезненного, доставляющего огромный дискомфорт заболевания. Но помните! Ни в коем случае не занимайтесь самодеятельностью. Прежде всего обратитесь за консультацией к специалисту, который подберет для вас действенный способ лечения.