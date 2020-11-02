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Netflix возобновил работу над "Ведьмаком"
Netflix возобновил производство второго сезона популярного сериала Ведьмак после того, как прекращал съемки из-за пандемии коронавируса. Кадры, на которых Мими Ндивени (в сериале она - Фрингилья Виго)и Месия Симсон (Францеска) сияют в королевских костюмах, опубликовала Daily Mail.
Съемки проходили на этой неделе, на открытом воздухе в Аббатстве Фаунтинс в Англии. Персонаж Месии, кажется, будет беременна, так как она щеголяла с явно округлившимся животиком во время прогулки вдоль озера.
Актриса, победившая в пятой серии британского конкурса Next Top Model, для сцены надела голубое платье с золотым принтом и темную мантию. У нее также были большие эльфийские уши, а ее темные локоны были заплетены в косы.
Мими облачилась в серебряное платье со звездным принтом и плавную мантию с высоким царственным воротником.
Пара была замечена во время разговора с членами съемочной команды, которые были в масках, чтобы придерживаться рекомендаций по Covid-19.
В съемках также принимал участие Эймон Фаррен, играющий Кахира, который на съемках был одет в черно-золотые доспехи.
Выход продолжения запланирован на следующий год.