В Киеве антирекорд по коронавирусу

В Киеве накануне зафиксировали 741 новый случай коронавируса - это новый рекорд для столицы. Об этом сообщает мэр Виталий Кличко в пятницу, 30 октября.



При этом скончались 17 человек (всего - 743), а выздоровели 234 человека (всего - 12 639). На сегодня в Киеве уже 36 768 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.



Накануне заболели 420 женщин в возрасте от 19 до 88 лет, 279 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет, 26 девочек от пяти месяцев до 16 лет и 16 мальчиков от одного до 15 лет. Также заболели 37 медиков.



В больницы столицы за прошедшие сутки доставили 83 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.



Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе - 150, Дарницком - 89 и по 85 случаев - в Печерском и Днепровском районах.



"В стационарах медучреждений города сегодня лечатся 1857 больных коронавирусом, из них 37 детей. В тяжелом состоянии 466 пациентов. Кислородную поддержку получают 760 человек, 22 - находятся под аппаратами ИВЛ. Еще 258 пациентов - в больницах с подозрением на коронавирус", - сказано в сообщении.

