Выбрать и не оплошать. Советы автомобилистам по выбору пускозарядника

Главный движущий орган автомобиля - двигатель. Его гармоничная работа зависит от многих параметров и условий. Один из них таких факторов - возможность нормального легкого пуска (к примеру, в сильный мороз, так как при замерзании и потере емкости аккумулятора мотор может не завестись).

Для стабилизации подобных ситуаций существует незаменимое пуско-зарядное устройство (ПЗУ) для автомобильного аккумулятора, которое способно частично восстановить емкость аккумулятора и запустить движок, подавая высокий пусковой ток непосредственно на стартер. Здесь проводником служит батарея.

Как выбирать данное оборудование, какие значения важны, на что обратить внимание? Читайте далее.

Характеристики по типу

Зарядно-предпусковое устройство (ЗУ) не подойдет для запуска двигателя. Оно нужно для подпитки батареи (АКБ).

Пусковое устройство (ПУ) годится для мгновенного запуска, в случае поломки или разрядки АКБ. Для питания батареи ее нужно отсоединить от борта авто, чтобы не допустить поломки машины.

Пуско-зарядное устройство (ПЗУ) - гибрид двух предыдущих, который может эксплуатироваться в обоих режимах, при этом он дешевле их в совокупности. Используя режим пуска для АКБ ее необходимо отсоединять от борта.

Автономное пуско-зарядное устройство (АПЗУ) - выполняет функции автостартера и ЗУ. Это компактный прибор с внутренней батареей способный накопить и выделить энергию в виде быстрого пускового тока.

Характеристики по классу

ПУ делятся на трансформаторные и импульсные. Первые - надежные и мощные, но в то же время, массивные, увесистые и дорогие, нуждаются в ручной настройке. Вторые - легкие, компактные и более дешевые. Они могут сами определить тип АКБ и подобрать оптимальный метод подпитки и восстановления. Но они маломощные, могут вызвать перебои сети, нуждаются в стабильном напряжении и сложно ремонтируются.

Важно! Для свинцово-кислотных батарей (WET) годится ЗУ любого класса. Для гелевых (GEL) и AGM батарей можно использовать лишь импульсные приборы.

По методам зарядки

Здесь необходимо знать, что:

постоянный ток способен заряжать накопители быстро, но стремительно их износить из-за перекаливания электролита;

постоянное напряжение безопасно, но заряжает долго и не до конца по причине снижения тока к концу процесса;

комбинированный (авто) - это синтез, имеющий стабильный ток, обеспечивающий весь заряд, поддерживает техническое состояние АКБ и используется в современных ЗУ.

Сочетаемость с емкостью батареи

Зарядный прибор и аккумуляторная батарея должны совпадать, в другом случае ранний износ обоих гарантирован. По заряжаемому аккумулятору действуют диапазоны (45-120 Ач и 33-180 Ач). Что касается встроенного, тут больше емкость, это лучше, но пропорционально такой величине возрастает и цена ЗУ. Зато он выдает пусковой ток без электросети и способен питать другие приборы - компрессор, фонарь и др.

Напряжение

Этот показатель показывает напряжение на выходе:

на 6В будет работать скутер, мопед иди мотоцикл;

на 12В - легковые авто;

на 24В - авто и грузовики;

Некоторые ЗУ имеют диапазон 6-12 В и 12-24 В. Важно понимать, что величина зарядного тока несколько больше, чем отдаваемого. Для 12В АЗУ нужно потребление около 14 В.

Сила тока

Она измеряется в амперах (А) и определяется в зависимости от емкости АКБ автомобиля. Если в инструменте есть регулятор (показатель минимума и максимума), то обращайте внимание на максимальный показатель.

сила тока зарядки должна быть в 10 раз меньше номинала батареи. То есть для аккумулятора в 80 Ач, нужен прибор на 8А;

сила тока пуска наоборот должна превышать номинал десятикратно - на 80Ач, нужна модель на 800А.

Чем ток заряда меньше, тем дольше он будет заряжать, но тем длительнее прослужит батарея. Большой ток заряжает быстро, но сокращает срок ее службы.

Не стоит использовать ПУ и ПЗУ, если ток стартера при пуске автомобиля больше пускового тока самого прибора. Покупать АЗУ нужно с резервом на пусковой ток + 10-15%, такой запас всегда позволит зарядить АКБ с большей емкостью.

Мощность

От ее величины зависит выдаваемая сила тока прибора для зарядки батареи или запуска двигателя. В техпаспорте пусковой зарядки отмечают мощность, используемую им во время накопления заряда. Стартовый ток нуждается в большей мощности, поэтому всегда нужно добавлять запас +15%.

Питание

Стандартное ПЗУ работает от сети 220В. Есть приборы с потреблением 220/380В, которые используют профессионалы в мастерских.

Опции и оборудование

Различные обязательные и не очень обязательные, но очень полезные функции и детали, без которых не обойтись:

ряд защит: от перезаряда (благодаря ей можно «забыть» отключить устройство вовремя и не испортить его), от замыкания и переполюсовки, от перегрева;

амперметр (измерение и контроль выходного тока);

вольтметр (измерение и контроль исходного напряжения);

опция десульфатизации для батарей, которые долго не использовали;

контроль удержания батареей заряда;

указатель зарядки двух видов: приборный, самый точный, но ЗУ с таким датчиком более дорогой, и светодиодный, менее точный, но стоит дешевле;

настройка силы тока может точно приспособить ЗУ под параметры батареи. Бывают двух видов - ступенчатая (выбирает по заданным параметрам, она проста в настройках, но не слишком точная), и плавная (обеспечивающая высокую точность, но более сложная в использовании);

таймер быстрой зарядки, при перезарядке может предотвратить взрыв АКБ;

дистанционный пульт;

установка для подкачки шин;

фонарь (встроенный или съемный);

прикуриватель;

кабель для соединения двух устройств (с другой машины);

кейсы и чехлы для сбережения и переноса прибора и кабелей;

Не ошибиться с выбором

Отдайте предпочтение проверенным брендам, проверьте сертификат. Обратите внимание на то, что мощный прибор всегда тяжелый, габаритный и не дешевый. От дешевых моделей не ждите хорошего качества и надежности. Если вы активно заряжаете и в зимний период, берите ПЗУ.