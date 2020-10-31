Президент Бразилии заявил о скором конце пандемии

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что пандемия коронавируса заканчивается. Его слова в субботу, 31 октября, передает РИА Новости со ссылкой на издание Globo.



При этом политик упомянул губернатора бразильского штата Сан-Паулу Жоау Дориа, с которым у него возникли разногласия относительно вакцины от коронавирусной инфекции китайской компании Sinovac.



"Пандемия заканчивается, я думаю, что он (Дориа - ред.) хочет быстренько вакцинировать людей, потому что она закончится, и он скажет: "все кончено благодаря моей вакцине", понятно? Что подходит к концу, так это его правление, это ясно", - объявил Болсонару в ходе общения со своими сторонниками.



Он также добавил, что к концу подходит правление Дориа.



Сам Болсонару уже переболел коронавирусом летом. Он сообщил о заражении вирусом 7 июля. Тогда он сам обнаружил у себя первые симптомы заболевания. Однако уже 25 июля президент Бразилии сообщил о выздоровлении.

