Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорных бомб

Защитник прав человека в Армении Арман Татоян утверждает, что армия Азербайджана применила боеприпасы с белым фосфором во время боевых действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. О результатах своего расследования омбудсмен написал в фейсбуке:



Азербайджан использует боеприпасы, как показывают данные на этот момент, с фосфором против Нагорного Карабаха, поджигая леса, расположенные рядом с гражданскими поселениями. <…> В этих лесах прячется много мирных жителей от обстрелов и нападений азербайджанских вооруженных сил.



Арман Татоян опубликовал видеозапись, где, как он утверждает, видно применение фосфорных боеприпасов.



О применении фосфорных боеприпасов также заявили в армии обороны Нагорного Карабаха.



В Минобороны Азербайджана в ответ заявили, что обвинения в применении фосфорных боеприпасов беспочвенны. «Азербайджанская армия не имеет на вооружении оружия и боеприпасов, запрещенных международным правом», — сообщили в министерстве.



Боеприпасы с использованием белого фосфора запрещены дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года.



Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны уже дважды договаривались о перемирии: сначала с 10 октября, а потом с 18 октября. Оба раза официальные Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении перемирия.



31 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой начать консультации о том, какую помощь Москва готова оказать Еревану в конфликте.

