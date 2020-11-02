ЕС не говорит официально о возможности приостановки безвиза – МИД

Министерство иностранных дел (МИД) констатирует, что официальная позиция Европейского Союза (ЕС) о возможной приостановке безвизового режима для Украины не обнародовалась.



Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба МИДа.



"Официальная позиция представителей ЕС о возможном приостановлении безвизового режима для Украины пока не обнародовалась", - говорится в ответе на запрос агентства.



Ранее информация о риске приостановки безвиза распространилась со ссылкой на письмо представителя Украины при Евросоюзе Николая Точицкого.



"Мы не комментируем внутренние государственные переписки", - заявила пресс-служба представительства.



МИД также не стал комментировать эту переписку или подтверждать наличие неофициальных предупреждений со стороны ЕС, однако обратил внимание, что на официальном уровне подобные тезисы не озвучивались.



При этом внешнеполитическое ведомство отметило, что одним из критериев для функционирования безвизового режима поездок украинских граждан в Евросоюз является независимость, институциональная способность и устойчивость антикоррупционной инфраструктуры.



МИД заверил, что в пределах своих полномочий проводит разъяснительную работу с иностранными партнерами о последних внутриполитических событиях в Украине.



"Вопрос временного прекращения действия безвизового режима с ЕС не стоит в повестке дня отношений между Киевом и Брюсселем", - уверяет министерство.

