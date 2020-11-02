Турция возобновила сейсморазведку в Средиземноморье

Турецкое судно продолжит сейсмологическую разведку в спорных водах, в Греции выразили возмущение решением Турции. Об этом сообщает Kathimerini в понедельник, 2 ноября.



Турция выдала новое оповещения Navtex о работе ее судна в период с 1 по 14 ноября.



В свою очередь в МИД Греции осудили этот шаг и призвали немедленно отозвать судно.



"Выдав новый незаконный Navtex на период с 1 по 14 ноября, в котором говорится о зоне в пределах греческого континентального шельфа, Турция еще раз подтвердила, что продолжает игнорировать фундаментальные принципы международного законодательства ... и действовать вопреки призывам международного сообщества, включительно с выводами последнего саммита Евросовета в октябре", - сказано в заявлении греческого МИД.



Тогда турецкий МИД назвал претензии Греции "необоснованными" и "максималистскими".



"Турция продолжит свою деятельность в этом районе в рамках своих прав, вытекающих из международного законодательства. Турция готова сотрудничать с Грецией и решать вопросы в рамках диалога. Но мы безусловно продолжим защищать легитимные права и интересы Турции и Турецкой Республики Северного Кипра", - сказано в заявлении Турции.

