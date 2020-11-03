Меркель объявила исламский терроризм общим врагом

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила исламский терроризм общим врагом. Об этом сообщает Reuters.



«Мы, немцы, выражаем соболезнования и солидарность с нашими австрийскими друзьями. Борьба с исламистским терроризмом — это наша общая борьба», — сказала немецкий лидер. Она добавила, что в эти ужасные часы мысленно находится с людьми в Вене.



Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что нападения на мирных людей должны прекратиться. Он добавил, что США поддерживают Австрию, Францию и всю Европу в борьбе с террористами. До этого соболезнования народу Австрии выразил президент Франции Эммануэль Макрон. Он добавил, что после терактов во Франции жертвой атаки стала союзная страна.



Вечером 2 ноября несколько вооруженных человек открыли стрельбу в шести разных частях Вены. Первые выстрелы раздались в 20:00 по местному времени у синагоги в центре столицы. Силовикам удалось застрелить одного из нападавших. МВД Австрии исходит из того, что произошедшее является терактом. Согласно последним данным, число жертв атаки достигло четырех человек.

