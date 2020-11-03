Почему окна из пластика лучше деревянных

Когда подходит время менять окна в доме, возникает вопрос – что выбрать, привычную древесину или современный пластик. Эти два материала вечно соперничают друг с другом – традиции и новые технологии. Поговорим о плюсах каждого варианта.

Срок эксплуатации

Как уверяют производители разных видов окон из пластика, прослужить они могут не менее, чем полвека. Прочные металлопластиковые окна способны выполнять свои функции годами, они отлично выполняют свои задачи в нашем климате, для которого характерны перепады влажности и температур. Деревянные рамы же не столь надежны даже при пропитке спецсоставами. Под воздействием ветра, солнца и влаги они постепенно утрачивают свои свойства.

Стоимость

Стоят современные пластиковые окна относительно немного. Древесина стоит несколько больше, так как их обработка более сложный процесс. Изготовление деревянных рам занимает больше времени, не менее месяца. Пластиковые рамы делаются быстрее. Заказывайте надежные окна от производителя на viknaroff.ua, у таких большой срок службы и стильный дизайн.

Монтаж и эксплуатация

Перечень плюсов пластиковых окон дополняет простота в монтаже. Специалисты способны установить такую конструкцию всего лишь за несколько часов. Деревянные конструкции монтируются сложнее, тут нужны дополнительные навыки. Обслуживание пластиковых окон – дело несложное, владелец должен только время от времени смазывать и регулировать фурнитуру. Древесине нужно больше внимания, так как влага все же приводит к ее деформациям.

Еще одна отличительная особенность пластиковых окон – отличный уровень теплоизоляции при хороших уплотнителях, обеспечивающих идеальную защиту от ветра и сквозняков. Обзавестись таким изделием стоит хотя бы по той причине, что оно прекрасно противостоит морозу.

Экологичность

Древесина и пластик приблизительно равны. Если окна некачественные, пластик под воздействием высокой температуры может начать выделение вредных веществ. Качественные пластиковые и деревянные окна лишены таких проблем, они не причинят вреда здоровью. Поливинилхлорид не боится ни жары, ни сильного мороза.

Высокий уровень герметичности, неплохая теплоизоляция, относительно низкая цена – благодаря всему этому окна из ПВХ стали неплохим решением для любого дома. Главное – сделать правильный выбор, обратившись в проверенную компанию и выбрав такие окна, которые удачно впишутся в интерьер.