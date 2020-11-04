Глава КСУ назвал увольнение судей угрозой территориальной целостности

Глава КСУ назвал увольнение судей угрозой территориальной целостности

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что роспуск суда, которого добивается президент Украины Владимир Зеленский, может привести к нарушению территориальной целостности Украины. Об этом судья заявил на брифинге 3 ноября.

"Если в один момент КС будет недееспособным и некому будет выполнять эти единственного органа конституционной юрисдикции обязанности, то в стране это может привести к нарушению территориальной целостности Украины. В чем это проявляется? Появляется возможность любой области проголосовать на уровне облсовета о самоопределении или отделении от Украины и для правомерности действий по защите территориальной целостности требуется обращение в КС, которое должно быть рассмотрено немедленно. Тогда возникают правовые основания для разрешения ситуации, иначе это будет кровопролитие. С этим шутить нельзя", - сказал Тупицкий.

По его словам, в Конституции Украины, в главе 12, расписаны полномочия Конституционного суда, судьи Конституционного суда, и порядок его увольнения.

Тупицкий подчеркнул, что только Конституция может обеспечить непрерывную деятельности Конституционного суда.