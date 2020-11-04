Глава КСУ назвал увольнение судей угрозой территориальной целостности

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что роспуск суда, которого добивается президент Украины Владимир Зеленский, может привести к нарушению территориальной целостности Украины. Об этом судья заявил на брифинге 3 ноября.

"Если в один момент КС будет недееспособным и некому будет выполнять эти единственного органа конституционной юрисдикции обязанности, то в стране это может привести к нарушению территориальной целостности Украины. В чем это проявляется? Появляется возможность любой области проголосовать на уровне облсовета о самоопределении или отделении от Украины и для правомерности действий по защите территориальной целостности требуется обращение в КС, которое должно быть рассмотрено немедленно. Тогда возникают правовые основания для разрешения ситуации, иначе это будет кровопролитие. С этим шутить нельзя", - сказал Тупицкий.



По его словам, в Конституции Украины, в главе 12, расписаны полномочия Конституционного суда, судьи Конституционного суда, и порядок его увольнения.



Тупицкий подчеркнул, что только Конституция может обеспечить непрерывную деятельности Конституционного суда.

