Правительство планирует закупить 2 млн быстрых тестов на COVID-19 - Шмыгаль

Правительство выделило 1 млрд грн на закупку 2 млн быстрых тестов на COVID-19. Об этом на заседании правительства заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.



"Еще 1 млрд (гривен - ред.) было выделено из фонда борьбы с коронавирусом на закупку тестов. Речь идет о закупке 2 млн быстрых тестов, при использовании которых результат можно получить за буквально считанные минуты. Это решение одно из многих, которые мы еженедельно принимаем для поддержки нашей медицинской системы", - сказал Денис Шмыгаль.

