ОПЗЖ призвала судей КС не уходить в отставку

Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" призвала судей Конституционного суда Украины не поддаваться давлению со стороны властей и не уходить в отставку, сообщает пресс-служба политсилы. После решения Конституционного суда Украины о частичной отмене антикоррупционной реформы возле здания КС в Киеве прошел митинг с требованием его роспуска.

В митинге участвовали представители разных националистических партий. Президент Украины Владимир Зеленский призвал судей КС, в том числе его главу Александра Тупицкого, уйти в отставку из-за решения о частичной отмене антикоррупционной реформы.



"Оппозиционная платформа – За жизнь" призывает судей Конституционного суда не поддаваться угрозам и шантажу. На ваших плечах сегодня лежит ответственность за судьбу украинской демократии и будущее нашей страны. Мы обращаемся к вам с призывом не покидать свой пост и не идти в отставку под давлением обанкротившейся и уходящей Зе-бригады", - говорится в открытом обращении, опубликованном в среду на сайте партии.



По заявлению пресс-службы, власти Украины развернули масштабную атаку, потому что независимая судебная власть является главным препятствием для передачи страны под внешнее управление.



Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота. Венецианская комиссия Совета Европы 31 октября опубликовала письмо к спикеру Рады Дмитрию Разумкову, в котором выразила обеспокоенность "поспешным" предложением Зеленского парламенту о досрочном прекращении полномочий состава КС и готовность помочь в разработке конкретных решений для разрешения нынешней ситуации. В Венецианской комиссии также заявили, что прекращение полномочий судей КС станет "вопиющим" нарушением украинской конституции в части разделения власти.

