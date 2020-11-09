Новую iOS взломали

Актуальную ОС для iPhone взломали менее чем через неделю после ее выхода. Об этом сообщается на сайте проекта checkra1n.



Участники проекта checkra1n, занимающиеся выпуском джейлбрейка для смартфонов Apple, выпустили новую версию ПО для iOS 14. По словам специалистов, их софт адаптирован под iOS 14.1 и 14.2, которая вышла 5 ноября. В частности, энтузиасты заявили о полной совместимости джейлбрейка со смартфонами на чипах A10 и A10X, к которым относятся iPhone 7 и 7 Plus. Также заявлена ограниченная поддержка смартфонов на базе процессора A11 — iPhone 8, 8 Plus и iPhone X.



Хакеры заметили, что в новой версии джейлбрейка, который открывает доступ к некоторым закрытым функциям iOS, были исправлены некоторые ошибки. К ним относятся распространенная проблема, связанная с зависанием устройств, внеплановым запуском режима восстановления, некорректным отображением графического интерфейса системы.



По словам энтузиастов, на данный момент актуальный джейлбрейк можно установить только с помощью компонента Cydia. Поддержка других менеджеров для установки пакетов ПО — Zebra и Installer — появится позже.

