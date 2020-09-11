ЕС: Британия нарушит договор о Brexit, если примет новый закон

Еврокомиссия заявила, что договор о "разводе" Евросоюза и Великобритании уже вступил в силу, и его нельзя менять односторонне, в связи с чем призвала изменить новый законопроект, нарушающий условия соглашения о выходе Великобритании из ЕС.



"Соглашение о выходе вступило в силу 1 февраля 2020 года... С этого момента ни ЕС, ни Великобритания не могут в одностороннем порядке изменять, уточнять, исправлять, интерпретировать, игнорировать или отклонять соглашение", - говорится в заявлении Еврокомиссии.



В документе также подчеркивается, что ЕС ожидает, что буква и дух настоящего соглашения будут полностью соблюдаться.



"Нарушение условий соглашения о выходе будет нарушением международного права, подорвет доверие и поставит под угрозу текущие переговоры о будущих отношениях... Вице-президент (комиссии) Марош Шефчович заявил, что если законопроект будет принят, это было бы чрезвычайно серьезным нарушением соглашения о выходе и международного права", - говорится в заявлении.

ЕС также предупредили Великобританию, что могут воспользоваться правовыми мерами, предусмотренными в соглашении.



"Он (Шефчович - ред.) напомнил Великобритании, что соглашение о выходе содержит ряд механизмов и средств правовой защиты для устранения нарушений юридических обязательств, содержащихся в тексте, которые Европейский Союз не постесняется использовать", - говорится в заявлении.



Шефчович заявил, что Лондон "серьезно подорвал доверие между ЕС и Великобританией" и что теперь "правительство Великобритании должно восстановить это доверие".



Ранее в среду правительство Великобритании представило законопроект, который, по мнению многих представителей ЕС, противоречит не только соглашению об условиях выхода Великобритании из ЕС, но и - в отдельных моментах (это признало и само британское правительство) - международному праву.



Задача законопроекта - обеспечить для Северной Ирландии беспрепятственный доступ к рынкам остальной территории страны. В законопроекте прописаны правила торговли между частями Соединенного Королевства на тот случай, если с ЕС не удастся заключить соглашение о свободной торговле. Соглашение об условиях выхода Британии из ЕС предусматривало, что Северная Ирландия остается таможенной зоной Великобритании, однако, начиная с 2021 года, к товарам, пересекающим границу из континентальной Британии в Северную Ирландию и далее следующим в Ирландию или в другие страны ЕС, будут применяться тарифы.



Для страховки от "способных повредить" тарифов и был разработан уже ставший скандальным законопроект. В нем, в частности, правительство наделяет себя правом самостоятельно устанавливать правила, связанные с передвижением товаров из Северной Ирландии в остальные части Великобритании, а также правила предоставления госпомощи бизнесу без оглядки на европейское законодательство. Этот пункт больше всего не понравился европейским партнерам Великобритании, а также некоторым однопартийцам самого премьера Бориса Джонсона, в частности, его предшественнице на посту премьера Терезе Мэй: по ее мнению, Великобритания, нарушая международное законодательство, не может восприниматься в мире как заслуживающий доверия игрок.



Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений. В это время к стране продолжают применяться правила ЕС, но она не участвует в процессе принятия решений в союзе и продолжает делать взносы в общий бюджет ЕС. Если стороны не смогут договориться до конца года, их отношения перейдут в "жесткий" формат.

