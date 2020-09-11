Андрей Деркач анонсировал новую пресс-конференцию

Народный депутат Верховной Рады Андрей Деркач прокомментировал включение своего имени в санкционный список США. По его мнению, это следствие мести демократов. Также он объявил о новой пресс-конференции, на которой озвучит новые шокирующие факты о коррупции представителей этой партии.

Комментарий Деркач написал в Фейсбук по-английски.



"Решение департамента Минфина США является превентивной реакцией на мою следующую пресс-конференцию, разоблачающую демокоррупцию", - заявил нардеп, а затем кратко объяснил смысл введения санкций.



"Месть представителей демокоррупции в лице Байдена, Кента и Квиена. Месть - неотъемлемая часть их постоянных действий против украинских следователей, журналистов и экспертов, которые раскрывают все новые и новые международные коррупционные схемы. Это месть мне как представителю следственной группы", - отметил Деркач.



Он отметил, что уже сталкивался с местью, когда ему отменили американскую визу по запросу представителей демокоррупции в посольстве США и депортировали из Российской Федерации в 2017 году.



По его мнению, нынешнее решение было принято несколькими конгрессменами от Демократической партии и вдохновлено представителями Госдепартамента, покрывающими воровство и неправомерное использование международной помощи для Украины.



"Разоблачая схемы международной коррупции, всегда нужно быть готовым к мести. Кроме того, никто не отменял первую поправку к Конституции США, свободу слова, а также право защищать демократические ценности и независимость своего государства от внешнего коррупционного влияния и внешнего контроля", - написал депутат.



Затем он сообщил о своих дальнейших планах.



Во-первых, в начале следующей недели он проведет пресс-конференцию, на которой расскажет о шокирующих фактах, связанных с демокоррупцией. В связи с утечкой информации о предстоящей пресс-конференции и были поспешно введены санкции, так как демократы напуганы.



"Потому что цифры, документы и интересные записи подтверждают каждое слово, которое я озвучу. Не откажусь от пресс-конференции: на кону государственная независимость и суверенитет Украины", - пообещал Деркач.



Во-вторых, он собирается отстаивать свои интересы в правовом поле - в суде.



"Считаю, что победа в данном случае станет логичным ответом представителям демокоррупции в моей борьбе за защиту национальных интересов Украины. Я приглашаю журналистов на пресс-конференцию в начале следующей недели. О дате и времени сообщу дополнительно", - завершил пост депутат.

